Z-tähega jõuluehe Rakvere kuusel ei ole tegelikult sõjaõhutaja

Esimesel pilgul ripub Rakvere jõulukuusel Vene sõjardite lemmiksümbol Z, kuid tegelikult kuulub see kujutis rahumeelsele autohuviliste grupile.

Keegi "naljahammas" on tõsiselt vaeva näinud, et Rakvere Keskväljaku kuusele kinnitada "jõuluehe", mis küsimusi tekitaks ja vaenu külvaks. Tegelikult kuulub fotol nähtav logo Facebooki venekeelsete autohuviliste kogukonnale EZ-дуны ja see oli kasutusel juba ammu enne Venemaa-Ukraina sõda. 24. veebruaril lisas kogukond logole sinimustvalge värvikombinatsiooni.