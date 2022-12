Talvel on liiklejatele ohumärk lumesadu

Loodi sõnul on äriühingul soolavarud libedusetõrje tegemiseks olemas. Tänavu kasutatakse Saksamaalt ostetud soola, mis asendab Valgevene toodangut. Loodi hinnangul on Saksamaalt pärit sool täna turul olevatest kõige parema kvaliteediga. Paraku aga ka kallis. Lood tõi näite, et eelmise aastaga võrreldes on soola hind tõusnud 80 protsenti.

Tehku teehooldajad või imesid, siis talvisted teeolud ei ole võrreldavad suvistega. Lood tõi näite, et kuigi sool paneb teedel oleva jää sulama, siis tekkiv veekiht juba vähendab haardetegurit. Sama on suvelgi – märjal teekattel on haardetegur väiksem kui kuival teel. Kui aga vett on liiga palju siis võib suvelgi libedale teele ehk vesiliugu sattuda. Kui aga talvel lisandub sulanud jääst tekkinud veekihile värske lumi, siis see teebki sõidutee lühikese ajaga väga libedaks.