Sõda Ukrainas on kestnud juba üle üheksa kuu ja selle aja jooksul on Rakvere vallas leidnud pelgupaiga ligemale 160 sõjapõgenikku. Mõned neist on läinud kodumaale tagasi, teistesse riikidesse või omavalitsuste haldusalale. Rakvere vallavõimud tänasid elanikke ja ettevõtteid, kes on reageerinud valla üleskutsetele ja kelle panus on olnud suureks abiks inimeste abistamisel.