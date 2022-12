Lääne-Viru korvpalli karikavõistlustel selgusid poolfinalistid

Kodune korvpallihooaeg on jõudnud tasapisi sinnamaale, et neli karikavõistlustel konkurentsi jäänud meeskonda on selgunud ja enne jõule peavad selged olema ka kaks finalisti. Kuni finaalmänguni selguvad paaridest edasipääsejad nõnda, et kahes mängus (kodus ja võõrsil) parem jätkab järgmises ringis. Finaal peetakse traditsiooniliselt ühemängulisena Rakvere spordihallis ja sellel aastal selgitatakse võitja 29. detsembril algusega kell 19.