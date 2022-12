Suusarajad ootavad lumesadu

Aknast välja vaadates ja trepi eest labidaga lund visates tundub, et talv on päriselt käes. Suusaradade haldajad-hooldajad nii optimistlikult ei arva ja valdavalt ootavad lumelisa. Uurisime suusaradade seisundi ja suusatamise võimaluste kohta maakonna eri paigus. Jutuajamised toimusid esmaspäeva hommikupoolikul, seega pärinevad sellest ajast ka alljärgnevad kirjeldused.

Rakvere linnas hooldab juba aastaid spordikeskuse tehnikat kasutades radu Andrus Lein. Mehe sõnul on ta esimesed tiirud lumesaaniga ära sõitnud, aga midagi väga rõõmustavat praegu ei ole. Palermos on tema sõnul lund vähevõitu. “Fanatid kehva suusaga sõidavad juba, aga siin on vaja miinimum viis kuni kümme sentimeetrit lund juurde, siis saaks juba midagi korralikumat teha. Põhi on iseenesest all. Ilmateade lubab kolmel päeval lund, see oleks väga hea, sest siiani vähemalt meie kanti eriti jagunud ei ole,” rääkis Lein.