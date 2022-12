OG Elektra on Ukrainasse saatmiseks kogunud juba tosin generaatorit

"Just lihtsate inimeste ja väikeste ettevõtete abistamissoov teeb südame eriti soojaks," ütles Oleg Gross, kellele kuuluv ettevõte OG Elektra on Ukrainasse saatmiseks ostnud viis generaatorit. "Vihula vallast talunik tõi ise generaatori meie ukse taha. Vinni vald tegi annetuse. Inimesed helistavad ja pakuvad sooje riideid. Põhirõhk on sel korral siiski generaatoritel, aga ka soojad riideesemed lähevad loomulikult Ukraina poole teele," rääkis Gross.