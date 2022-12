Juhtkiri: raha kaob peost

Raha põleb ning lõpmatuseni sukasäärde koguda pole otstarbekas. Muidu juhtub nii, et summa eest, millega oleks kunagi saanud auto osta, võib kogumise tuhinas aastate pärast jalgratta soetada. Kindlasti tasub osta kvaliteetset toitu, isegi kui see on kallis. Pigem tarbida vähem ja kvaliteetsemat kui palju ja kahtlase väärtusega toidukaupa. Kui kvaliteetne, lihast tehtud vorst või sink on liiga kallis, siis pigem jätta seekord ostmata ning panna lauale midagi muud.