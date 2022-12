Tähtsustagem heaolu

Võimalus astuda samm paremuse poole värske rakverlasena on alustada iseendast. Liigume küll väikeste, aga mõjuvate sammudega endale lähemale. Proovime ennast tundma ja armastama õppida. Kõige olulisem tugisammas heaolu suurendamiseks on eneseaustus. Eriti advendiajal saame rohkem keskenduda sellele, mis meid huvitab, kõnetab, meile rõõmu ja õnnelikkust pakub. Võtkem hetk ja arutagem endaga, mida vajame, et olla õnnelikumad ja rahul. Millised on praegu meie võimalused olukorda muuta?