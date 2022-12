Kommentaar: kübervägivald kärbib naiste tahet poliitikas osaleda

President Alar Karis ütles riigikogu valimisi välja kuulutades, et kõigil on võimalus valimistel oma hääl kuuldavaks teha ja maailmavaatega edukas olla. See on ühiskonna seisukohalt väga tähtis, et naised tahaksid välja tulla ja oma panuse anda. Kas meie praegune avalik arutelu- ja diskussioonikultuur seda ka soodustab?

Rahvusvaheline statistika ütleb, et vähemalt iga kümnes naine Euroopas on sattunud küberkiusamise ohvriks. Kogu maailmas on 85 protsenti naistest kogenud ise naistevastast vägivalda. Üle kahe miljoni naise on pidanud ahistajast vabanemiseks vahetama telefoninumbrit või isegi kolima. 2/3 naistest, kes on kogenud ahistamist kübermaailmas, on kogenud füüsilist või seksuaalset vägivalda ka oma partnerilt.