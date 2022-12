Inimese teekond jõuab Rakverre

Üllar Saaremäe rääkis, et “Hingede öö” on küll muusikafestival, aga seekord taheti teemasid sulatada ning korraldaja Juhani Jaeger arvas, et sinna sobiks luulelavastus. “Kui on festival “Hingede öö”, jooksis mulle kohe Ristikivi ette,” ütles Saaremäe. Ta mainis, et temal ja Jaan Söödil oli mõte Ristikivi luulelavastusest tiksunud peas juba mõned head aastad ning väikese katkendi tulevasest Ristikivi kavast esitas ta koos Jaan Söödiga mõne aasta eest Rakvere teatri laval VIROL-i (Lääne-Viru Omavalitsuste Liit) korraldatud Eesti riigi aastapäeva vastuvõtul. “Nüüd, kui kokku said ettepanek festivali poolt ja meie mõte, tuli see ära teha,” ütles Saaremäe.