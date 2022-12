Ajamustrites peegeldub Elna Kaasiku kolme aastakümne looming

“Aeg on kudunud vaipadesse mustreid minu pika elu maastikest: merd, igaviku öösinist, kirge, valu ja päikeseloojangu tuld,” ütles ta näitust tutvustades. Nii kannavad Kaasiku tööd, mida iseloomustab lakooniline lihtsus ja abstraktsus, pealkirju “MetsaTriibud”, “HingeTee”, kuid ka “Jäljed”, “Valu”, “Kirg”. Inspiratsiooni ammutab kunstnik emotsioonidest. “Kunst algab emotsioonist ja mõttekujundist. Kui pole mõtet, pole ka kunsti,” ütles Elna Kaasik.

Kaasik on disainerina lähtunud tellija soovidest, kunstnikuna põimib vaipadesse sügavaid mõtteid ja lugusid, loob lõngade joonerütmist sõnu ja pilte. Lisaks villasele lõngale on ta lõimede vahele kudunud ajalehti, kibuvitsaoksi ja kohvipaki fooliumsisu. Mõnest disaintootest on saanud alguse näitusekunst, mõnest kunstina loodud vaibast arenenud uus tooteseeria.