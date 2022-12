Avaliku sektori jõulupreemiaid on tänavu tabanud ikaldus.

Rakvere linnapea Triin Varek kõneles, et otsust jõulupreemiate maksmise kohta pole veel tehtud, kuna linna pearaamatupidaja on haiguslehel, aga ilmselt väike lisasumma linnavalitsuse ametnike kontole siiski laekub. “Vaatame eelarvele otsa ja kaalume võimalusi,” lausus linnapea. “Raske aasta oli, inimesed on palju tööd teinud ja väärivad väikest motiveerimist. Aga jutt ei käi kuupalgasuurustest preemiatest, vaid pigem 200–300 eurost.”