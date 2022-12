Eru rannas tegutses nahaalne kalavaras

Haljala vallas Joandu külas elav rannakalur on tänavu mitu korda seisnud tühja võrgu ees. Mitte et kala meres ei oleks. Tema sõnul on kellegi kuri käsi tema võrkudest kala välja lõiganud. Viimati lausa nii peenelt, et mees on süüdlastena välistanud hülged, saarmad ja kormoranid.