Vanemaealistel lihtsustub isikut tõendava dokumendi taotlemine

"Otsustasime, et alates 1. septembrist 2023 ei ole vanemaealistel enam tarvis sõrmejälgi uuendamas käia. Paljudele on see kõrge ea ja terviseprobleemide tõttu väga keeruline, kuid nimetatud dokumentide omamine on kohustuslik ja ka igapäevases asjaajamises hädavajalik," märkis siseminister Lauri Läänemets.