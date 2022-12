Haljala vallaraamatukogu sai uue direktori

Värske Haljala vallaraamatukogu direktori sõnul pakub uus töökoht võimalust näha tööd raamatukogus täiesti teisest vaatenurgast kui senini. "Esimestel tööpäevadel tegin tutvust raamatukogu töötajatega. Kahjuks küll mitte kõigiga pole veel kohtunud, kuid juba praegu võin öelda, et raamatukogu kollektiiv on väga toetav ja asjalik," rääkis raamatukogu direktor ning lisas, et meeskonna tugi on ääretult oluline, kuna informatsiooni on praegu päris palju ja ka kohalikke olusid tuleb tundma õppida.