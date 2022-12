Unustusse vajunud äpp aitab elu paremaks muuta

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami rääkis, et teavitussüsteemi "Anna Teada" jaoks on kohe eraldi telefoni samanimeline rakendus ehk äpp. Seda on lihtne kasutada, sest äpi avades ei ole vaja teha muud kui foto probleemist ja see ära saata. Saab ka pildistamata. Siis tuleb kindlasti tippida probleemi lühikirjeldus. Ja teade läheb sellele omavalitsusele, mille haldusalal teade saadeti. Kui telefonil on sisse lülitatud asukoha määraja, siis selle järgi näevad ametnikud ka probleemi täpset asukohta. Juhkami sõnul on see näiteks eriti hea metsas ladustatud prügi puhul, sest rämpsuhunnik ei pruugi olla sõiduteele nähtav.