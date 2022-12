Jõulupuu sai soetada juba esimesel advendil

Kuigi jõuludeni on veel üle kahe nädala aega ja paljud ei ole jõulupuud tuppa viinud, oli esimene kuusemüügiplats avatud juba esimesel advendil. Artistoni kuusemüüja Riho Vaimel sõnas, et ostjaid jagus. Et puul okkad kolmekuningapäevani küljes püsiks, soovitas kogenud müüja esimestele ostjatele nulgu.