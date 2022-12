Kuidas vältida kinkide pakkimisel prügi tekitamist

Jõulud on kohe ukse ees ning isegi siis, kui proovid hoida kokku raha, aega ja loodusressursse, on kinke meeldiv nii teha kui ka saada. Kinke soetades ära osta kokku rämpsu, proovi leida midagi praktilist, söödavat või miks mitte korduskasutatavat. Ka kingituste pakkimine on üks viis end väljendada ja anda edasi sõnumit, et hoolid nii kingi saajast kui ka keskkonnast.