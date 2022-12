Kristel Karjane Külastuudios

Kristel Karjane võtab kliendid vastu Vinni vallas Ulvi külas korterstuudios. Naise sõnul on pildistamise juures palju konveiermudelit ja tema tahab sellest lahti murda. “Minu missioon on see, et saaksime pildistamise teha rahulikult ja see poleks isadele nii piinarikas,” rääkis Kristel, kes soovib, et isad ei võtaks pildistamist niivõrd kohustuse, kuivõrd meelelahutusena. “Pildistamine saab ka tore olla, mitte nagu hambaarsti juures,” naljatas Kristel.