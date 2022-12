Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit sõlmisid selle aasta sügisel kollektiivlepingu, millega lepiti kokku tuleva aasta töötasu alammäära tõus. Valitsus kiitis täna töötasu alammäära heaks ning see hakkab kehtima 2023. aastast.

Tervise- ja tööminister Peep Peterson peab oluliseks, et töötasu alammäär kujuneb poolte kokkuleppel. "Alampalga järjepidev tõus on oluline, et parandada ka vähekindlustatute toimetulekut," ütles tervise- ja tööminister Peep Peterson. "Õiglane miinimumpalk võiks ülejärgmisel aastal olla 900 eurot, sealt edasi juba 1000 ja lõpuks 1200. Kiirema tõusu saame kokku leppida juba järgmisel aastal."