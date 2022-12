Tapa linnas on neljapäeva hommikul kella kaheksast reede õhtul viieni suletud Kabala ja Õuna tänava ristmik. Järgmise nädala esmaspäeval kella kaheksast hommikul õhtul viieni on suletud Küüni ja Päikese tänava ristmik. Ristmike sulgemise põhjuseks on Tapa Vesi OÜ tellitud tööd, mida teostab Kinnisvaraehitus OÜ.