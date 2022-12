Kadrina rahvamajas saab tutvuda plakatikultuuriga

Näitusele valiti plakatid selle järgi, kes neil kujutatutest on Kadrinas ka esinemas käinud. "Eranditult on kõik pärit Kadrina rahvamaja arhiivist, kuhu jäi neid veel ootele. Tegin valiku selle järgi, et erinevad ajastud ja kujundusstiilid oleks esindatud. Ülejäänud ootavad oma aega," rääkis Kadrina kultuurikoja direktor Ahto-Lembit Lehtmets. Vanim müürileht näitusel on kuuekümnendatest ja uusimal, see teatab Üllar Jörbergi ülesastumisest, on piletihind peal juba kroonides.