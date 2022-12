Pakiautomaadid saavad pühade ajal korralikult vatti

Enim koormavad pakiautomaate suured ostupühad. Eesti E-kaubanduse liidu poolt promotud E-smaspäev toimub neli korda aastas – iga märtsikuu, maikuu, septembrikuu ja novembrikuu esimesel esmaspäeval. Tõelise tramburai käivitab aga 25. november ehk Must reede, mil suured allahindlused on e-poodides üle maailma. Ameerika Ühendriikides nimetati nõnda tänupühajärgset reedet ja jõuluostlemise hooaja algust, tänaseks on selle ostupühaga kaasa läinud kogu maailm ning eestlased pole mingi erand. Samaaegselt lähenevad jõulupühad ja lisaks e-poodidest tellitud kraamile tiheneb pakkide saatmine eraisikute vahel.