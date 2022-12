1. jalaväebrigaadis annab homme sõdurivande pea 500 sõdurit

Sõduri baaskursus lõpeb lubadusega ohverdada oma elu Eesti riigi ja siin elavate inimeste nimel. "Need sõnad seovad kümneid tuhandeid reservväelasi, kes on andnud sama tõotust varem ja tuhandete tulevaste ajateenijatega, kes lausuvad samu sõnu tulevikus. See tõotus teeb Eesti riigikaitse müüri aastast aastasse tugevamaks ja kindlamaks. Selle lubaduse andmine, hoidmine ning vajadusel ka täitmine nõuab julgust ja kindlameelsust. Aga ka oskusi ja teadmisi. Ma soovin sõduritele uudishimu ja sitkust valitud eriala omandamisel, vastupidavust ja tarkust võimalikke takistuste ületamisel ning sirget selga ja sõduriõnne juhuks kui meie kodumaa peaks kaitsmist vajama," ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Andrus Merilo.

2. jalaväebrigaadis vannub käesoleval reedel Võrus Eesti Vabariigile truudust pea 400 ajateenijat. "Sõdurite kehaline võimekus on äärmiselt madal, mistõttu peame väljaõppes järjest rohkem tähelepanu pöörama nende füüsilisele arendamisele. See on oluline, et sõdurid jõuaksid sõjaolukorras lahingupositsioonidele ning seal ka lahinguülesandeid täita," ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Mati Tikerpuu tõdemusel, et aasta viimane sõduri baaskursus näitas ajateenijate kehalise ettevalmistuse parendamise olulisust.