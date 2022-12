Läänemaa haridustöötajad tutvusid Rakvere hariduseluga

Sihtasutuse Läänemaa projektijuht Kaja Rüütel ütles peale visiiti, et muljed on jätkuvalt väga positiivsed ja vastasid ootustele. "Tulime siia selleks, et vaadata, kuidas hariduselu on linnas korraldatud ja kas saame midagi Läänemaale üle viia. Toon eriti välja, et mulle väga meeldib, kuidas Rakvere linn suurt pilti vaatab ja koostöökohti üritab leida," rääkis Rüütli.

Rüütli sõnul on suure pildi nägemine hariduse arendamise juures väga oluline. Lisaks märkis projektijuht, et Rakveres jäid silma entusiastlikud eestvedajad, kes oma tegutsemise ja maailmavaatega teisi inspireerivad. "Äge on näha hariduses selliseid inimesi," lausus Rüütel.

Läänemaalaste õppereisi üks peamisi sihtpunkte oli Rakvere linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskus. "Ma nägin, et seal majas on nii palju kompetentsi, mida õpilastele edasi antakse. Seal on palju tehnoloogilisi ja materjali võimalusi, et õpilastele võimalikult erinevaid töö- ja tehnoloogiaõpetuse tahke pakkuda. Ma arvan, et peaksime õpilaste hariduses andma võimalikult varakult proovida erinevaid töid, et neil tekiks parem ettekujutus, mis neile meeldib ja mis mitte," jätkas Rüütel.

Rüütli sõnul on ka Läänemaal mureks see, et ametikoolidest on suur väljalangus. "See on üks meie suuri eesmärke, et õpilased oleksid endast ja oma valikutest teadlikumad, mis omakorda vähendaks tublisti väljalangust," rääkis Läänemaa projektijuht.