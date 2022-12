Repliik: valmis lemmikute juurde sõitma

Meie peres on läinud nii, et hambaarsti juurde peame sõitma Laekverre. Nimelt juhtus kunagi nõnda, et lapsel oli kahe hamba vahel parandamist vajav koht ning praktikant sõitis puuriga igemesse. Laps võpatas ja hambaarst hüppas. Pärast seda ei olnud jumbu enam nõus suud avama. Proovisime mitme arsti juures uuesti. Suu sai lõpuks lahti, kuid pinge oli ikkagi suur.