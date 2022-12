Vaade: sünnitagem ainult kolmandaid

Laste saamine on kulukas, ja kuigi öeldakse, et lapsed sünnivad armastusest, ei ole armastus alati piisav. Kahe lapse emana võin öelda, et suurim ebakindlus valitseb just enne esimese lapse sündi. Tahaks ju, et kõik tingimused oleks täidetud: lapsel soe ja kena kodu, kus kasvada, vanematel arvestatavad sissetulekud, stabiilsus, kindlus tuleviku ees. Teise lapsega on juba pisut lihtsam, kuna eesootavat on võimalik aimata.