Rakvere Keskväljakule lisab ilu heategevuslik jõulupuu

Ta tõi veel esile, et kuuseprojekti kaudu saavad loomi aidata isegi need, kellel kodu pakkuda pole võimalik. Inimesed suunatakse projektini “Ma armastan aidata”, millest saadav tulu läheb varjupaigaloomade raviarvete katmiseks. “Eelmisel aastal kogusime üsna kiiresti 800 eurot, tänavu soovime selle summa kahekordistada,” ütles Täpp. Tema sõnul on teretulnud ka ettevõtete toetus.

Rakvere koduloomade varjupaiga töötaja Hannes Veeru sõnul on noorte eestveetav projekt igati tore. Eelmisel aastal leidis üks kass kodu just tänu kuusele, mis seisis ehitult linnavalitsuse hoone ees. “Paljud helistasid ka, aga olid hiljaks jäänud, sest loom oli juba kodu leidnud,” ütles Veeru.

Mehe sõnul oleneb projekti edukus just kuuse asukohast. “Kui ta eelmisel aastal seal linnavalitsuse ees seisis, siis paljud sinna ei sattunudki, aga kui see nüüd Keskväljakul on, siis on lootust, et meieni jõuab rohkem inimesi,” rääkis Veeru.

Varjupaiga töötaja lisas, et suur abi on ka niisama toetajatest, keda on pühade ajal alati rohkem kui muidu. Lahkete inimeste annetatud tekid ja söök kuluvad seal majas alati ära. “Mulle on juba praegu helistatud ka, et tahetakse enne pühi tulla asju tooma,” ütles Veeru.