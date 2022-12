Õige hoolduse puhul säilib jõulupuu pikalt

Enne puu jala sisse paigaldamist, lõika tüvel alt ära umbes kahesentimeetrine ketas. Okaspuud on rikkaliku vaigueritusega ning vastasel juhul ei saa puu lihtsalt jala sisse pandud vett kätte ja seetõttu kuivab kiiremini. Kui sul on majapidamises olemas saag, tee seda kodus vahetult enne puu paigaldamist. Vajadusel palu seda teha müügikohas.

Kui väljavalitud puu tüvi on kuusejala jaoks liiga jäme, vaheta kuusejalg välja. Puul liiguvad vesi ja toitained vahetult koore all ja paigaldusel peab jälgima, et puu koor oleks kindlasti vee sees. Kui koor vette ei ulatu, ei saa puu vett kätte ja kuivab ära.

Pane jala sisse vesi. Aineid, mille kohta räägitakse, et need pikendavad puu säilivust (suhkur, Coca-Cola, Sprite, lõikelillede toitelahus), võid kasutada vastavalt oma veendumustele ja uskumustele.

Jälgi hoolikalt, et vesi oleks kogu aeg jala sees olemas, seda eriti jõulupuu toas oleku esimestel päevadel. Kui peaks juhtuma, et vesi on otsa lõppenud, siis korda eelnimetatud tegevusi alates tüve lõikamisest. See on kindlasti tülikas, kuid paratamatult vajalik.