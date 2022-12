Raido Parve kandideerib Riigikokku

Raido Parve peab oluliseks pöörata rohkem tähelepanu lasteaiaõpetajatele, kes on riigi poolt justkui unustatud. „Soovin kaasa aidata sellele, et lasteaiaõpetajad oleksid ka riigi silmis täisväärtuslikud hariduskogukonna liikmed. Olen aja jooksul märganud, et ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna jaoks on see oluline ning meie vaated klapivad. Kui minu tegutsemine aitab muuta ühegi Eesti inimese elu paremaks, siis ei tohi kõhelda ja tuleb haarata võimalusest,“ ütles Parve.