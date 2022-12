Väike-Maarjas algavad "Kultuuripuu" kohtumised

​Sarja "Kultuuripuu" üks eestvedajaid Marju Metsman rääkis, et ühisteo "Väike-Maarja kultuuripuu" loomine algas juunis Pandivere päeval, mil Väike-Maarja muuseumisse loodud valla kaardiseinale said kõik huvilised lisada nende arvates kultuuripuusse kuuluvad inimesed. "Praeguseks on kaart päris tihe," märkis ta.