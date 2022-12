Rakvere Galerii näitab teed nirvaanasse

Kumb on õnnelikum, kosmonaut või pensionär? Läsna külas elav kunstnik ja arvukate lasteraamatute illustraator Pirrus – Piret Mildeberg – ütles, et nõukogude ajal oli kõikidel lastel unistus saada kosmonaudiks või pensionäriks, sest nendel oli kõige parem elu.

Rakvere Galerii eestvedaja Raivo Riim ütles, et "Teekond nirvaanasse" on õnneliku inimese näitus. "Ja kindlasti on see hea tuju näitus," rõhutas ta.