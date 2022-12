Õhutõrjepataljoni sõdurid löödi allohvitserideks Kalevipoja künnivagudes

"Seistes siin, üle tuhande aasta vanuses Eesti muinaslinnuses, saate te ammutada väge ja jõudu, mida teil läheb vaja edaspidises teenistuses," ütles õhutõrjepataljoni ülem major Kristjan Leimann. "Allohvitseridena peate te meeles pidama, et igal mündil on kaks külge – üks külg on uhkus, mida teil on õigus tunda. Teisel küljel on vastutus nii materiaalsete asjade kui ka teie alluvate elude eest. Teie teha on, et mündi mõlemad küljed säraksid," lisas ta, soovides tulevastele juhtidele tarkust otsuste langetamisel ning alluvate juhtimisel.