Vandaalid on esialgu jõulukaunistusi säästnud

Mis toimub inimese peas, kes läheb kääride või mõne muu terariistaga jõulukaunistuste valgustusjuhtmete kallale? Ilmselt polegi sellises peas mitte midagi – kui ehk, siis saepuru –, aga paraku pole tegemist väljamõeldisega, nii on varasematel aastatel tehtud. Vähemalt Rakveres.

"Sel aastal pole vandaalitsemist õnneks täheldanud," ütles Rakvere linnakunstnik Marju Püümets. "Ei ole märganud, et midagi oleks lõhutud või varastatud. Aga tavaliselt kipuvadki sellised asjad juhtuma pärast jõule, aastavahetuse paiku."

Rakvere kesklinna jõulukaunistuste hulka kuuluva allveelaeva osa lambikesi sel nädalal küll korraks ei töötanud, kuid seda pidas linnakunstnik tehniliseks rikkeks, mitte vandalismiks.

"Võtsime riski ja panime kuusele ehted ning lambid ka madalamale, et näeks ikka ilus välja," jätkas Püümets. "Inimene ulatub eheteni, kuid need on tugevasti kinnitatud, neid pole lihtne eemaldada."

Kes sigatseda tahab, see muidugi teeb seda. "Näiteks on meil varem elektrilampide juhtmed lihtsalt puruks lõigatud. Ilmselt kääridega. Samuti on ehteid kaunistuste mahavõtmisel alati vähem, kui neid sinna pandi," lisas linnakunstnik.

Jõulukaunistusi võib rikkuda ja lõhkuda ka tuul. "Rakveres on sageli tugevad tuuled, seepärast on ka jõuluehted päris korralikult kinnitatud," selgitas linnakunstnik. "Kuuse munad on plastist, need niisama lihtsalt ei purune ja on korduskasutatavad. Tuul suudab küll munad kuuse küljest ära puhuda, kuid mitte neid lõhkuda."