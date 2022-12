Laupäeval ragistab Rakveres rokkbänd Kolmteist

Karmi kõlaga Kolmteist on tegev alates 2001. aastast. Aja jooksul on bänd küll vahetanud nime, muutnud stiili ja keelt, milles lauldakse, aga koosseis on püsinud aastakümnete jooksul muutumatu. Enda sõnutsi mängivad nad metal'i käikudega sirgjoonelist rokki.