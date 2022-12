Kolumn: piirangud

Algaja langetajana võttis Siim maha 27 tihumeetrit metsa. Silma järgi on raske hinnata. Ilma metsateatiseta on lubatud aastas 20 tihu võtta. Oleks ta eelmisel aastal ka natuke võtnud, oleks kõik vinks-vonks. Keskkonnakaitse oli metsas käimas ja mõõtis kännud üle. Hõbehäälne neiu helistas Siimule. Kiitis, kui ilus raie on, ja teatas, et teevad talle seetõttu ainult pisikese trahvi. 300 eurot. Mis on peaaegu kultuuritöötaja pension. Mis kellelegi väike on. Eks ole.