Muinasjutuline lohemaa annab võimaluse lastega olulistel teemadel arutleda

Tõttaval sammul liiguvad lavameistrid suuri konstruktsioone vedades ühest maja otsast teise. Selle kõige keskel seisab kui Muumitrolli lugudest tuttav väike My teatri peakunstnik Krista Aren. Sinine juuksetutt sõjakalt püsti, kinnitab ta konksudega lohemaa tarvis vajalikke viitasid. Kunstniku jaoks on tegemist elu esimese jõulumaaga.

Krista Aren ise jääb jõulumaa loomisest rääkides tagasihoidlikuks ja sõnab, et kindlasti on tegu ühistööga ja ta peab kõige olulisemaks koostööd. Peamiselt on nõu ja jõuga toeks olnud projektijuht Helen Solovjev ning turundus­­spetsialist Evelin Rikma. Samuti olid paljuga abiks butafooripraktikat tegevad Viljandi kultuurikolledži tudengid ja vabatahtlikena lõid kaasa riigigümnaasiumi õpilased. “Olen neile väga tänulik, nad olid asjalikud, kiired ja väga tublid abilised,” kiitis peakunstnik.