Rakveres jõuab lohe homme linna alla

Lavastuses "Lohe linna all" dramaturgias on kasutatud ukraina muinasjuttude motiive, raamjutustus on aga spetsiaalselt loodud algupärand. Lavastaja Helen Rekkori sõnul on alltekst kirjutatud just selles ajas ja ruumis - arvestades globaalset olukorda - ja spetsiaalselt nendele näitlejatele.