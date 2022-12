Eurobaromeetri 2021. aasta Youth Survey uuringust selgus, et Eesti noored vanuses 18–30 aastat on arvamusel, et neil ei ole olulist võimu tähtsatel teemadel poliitikas kaasa rääkida. Ometi kinnitavad mitu uuringut ja teadusartiklit tõsiasja, et noored jäävad poliitikas pigem passiivseks.