Transpordiamet ja päästeamet soovitavad võimaluse korral esmaspäeval koju jääda

Häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas hoiatab, et ulatusliku tormi tõttu võib 112 liinile pääsemine võtta tavapärasest kauem aega. "Oleme suurendanud oma valmisolekut, kuid oht on, et hädaabinumber võib olla ülekoormatud," ütles ta. "Sellisel juhul tuleb püsida liinil ning mitte katkestada kõne, sest vastasel juhul liigute nö ootejärjekorra lõppu. Siinkohal tuletame meelde, et hädaabinumber 112 on olukordadeks, mil on ohus on kellegi elu, tervis või vara. Kui tormi tõttu on teed muutunud raskesti läbitavaks või on teele kukkunud näiteks murdunud puid, mis aga otseselt ei takista liiklust või ei tekita liiklusohtlikku olukorda, palume helistada riigiinfo telefonile 1247."