Reportaaž ⟩ Öö läbi töötanud traktor vajas tankimist

Virumaa Teataja reporter Aivar Ojaperv ja fotograaf Ain Liiva on praegu väljas tegemas reportaaži lumetormist. Ojaperve sõnul on Rakvere linnatänavad üllatavalt puhtad. "Nägime lühikese aja jooksul kolme sahka," lisas ta. Ojaperve sõnul on näha, et linnas on eelmisel päeva tööd tehtud ja tänavaid lumest puhastatud. Nüüd on, kuhu lund lükata.