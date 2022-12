Virumaa kriisistaap tegutseb

"Ettevalmistustega päästesündmuste lahendamiseks alustasime Ida päästekeskuses juba pühapäeval õhtul," ütles Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann, kes on ühtlasi regionaalse kriisistaabi juht. "Rääkisime läbi erinevate riigiasutuste ja omavalitsustega ning oleme kaasanud kõik aktiivselt meie infovälja. Oleme valmis, sest tõenäoliselt on meie piirkonnas keerulisem olukord veel ees."

Regionaalses kriisistaabis jälgitakse lumetormist tingitud olukorda, jagatakse infot kohalike omavalitsuste ja regionaalsete riigiasutuste vahel ning jälgitakse keerulisemate õnnetuste lahendamist. Lisaks on päästekeskuses tugevdatud päästemeeskonnad ja mehitanud kõrgendatud läbivusega tehnika, et aidata kõrvaldada liiklustakistusi. "Omavalitsustega hoiame ühendust, et õigeaegselt teada saada, kas mõni oluline teenus on elektrikatkestuste tõttu katkenud," lisas Holzmann.