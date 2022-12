Sotsiaalkomisjon toetas lesepensioni kehtestamist

Riigikogu sotsiaalkomisjon toetas esmaspäeval lesepensioni eelnõu, mille eesmärk on kehtestada lesepensioni määramise võimalus inimesele, kes on vanaduspensionieas ning kelle abikaasa, kellega inimene on abielus olnud vähemalt 10 aastat, on vanaduspensioni ajaks surnud.