Lumetorm Birgit on muutnud teeolud väga raskeks Põhja-, Ida- ja Lääne-Eestis. Kõige raskemas olukorras on Saaremaa ja Hiiumaa, kus on ilmastikuolude tõttu homme nii koolid kui ka lasteaiad suletud. Lõuna-Eestis on lumesadu lakanud ja olukord veidi parem.