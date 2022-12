Juhtkiri: Birgit hüüdis tulles

Selle juhtkirja valmimise ajal möllab Birgitiks ristitud lumetorm akna taga. Ametkondade ja omavalitsuste kiituseks võib aga öelda, et seekordseks ilmakriisiks oldi varakult valmistunud. Varasematest tormidest ja looduse stiihiast on kõvasti õppust võetud. Vastavad teenistused asusid inimesi varakult hoiatama ja manitsema, linnadest hakati ennetavalt välja vedama lumehunnikuid, et Birgiti ajal maha sadavat lund oleks kuhugi lükata.