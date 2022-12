Polegi midagi parata, nüüd on tuisk ja torm. Loodus tuletab ikka ja jälle meelde, et meil on siin parasvöötmes enamik ajast parajalt lihtne. Orkaane, taifuune ega tsunamisid Maarjamaalt üle ei käi. Suvel vahel on liiga palav, mõnedel huntidel jookseb suu koduloomade järgi vett, aga rohkem nagu polegi miskit häda. “Säh, võtke siis paar lumetormi ka,” ütles ilmataat ja lasi huilgava maru lahti.