Kommentaar: suurema palgaga väärtusi ei asenda

Palgainfo Agentuuri ja cvkeskus.ee tööturuuuringust selgus, et enim (30%) mõtlevad töökoha vahetamisele just kaubanduses töötavad inimesed. Seega on alati neid, kes otsivad ise midagi uut või kellele lähenetakse parema pakkumisega. Paraku näen oma igapäevatöös üha rohkem olukordi, kus pärast “paremat pakkumist” jõutakse mõne kuu või aasta möödudes ringiga vanasse kohta tagasi. Selgub, et parem ei osutunudki nii heaks, kui alguses tundus.