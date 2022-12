Ei saa mitte vaiki olla

Palju räägitakse noorte kaasamisest, sellest, et nende arvamus on tähtis. Reaalsus on pigem see, et ei minda nendega vahetult suhtlema ega räägita neid huvitavatel teemadel, milleks on näiteks haridus, sport, kultuur, ning miks mitte ka maksusüsteem. Vähemalt on need mind huvitavad teemad. Eks noort huvitab eeskätt see, millega ta ise tegeleb.