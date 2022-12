Kainerisse satuvad peamiselt püsikunded

Kui joobnu on sattunud korrakaitsjate huviorbiiti ning on selge, et meditsiinilist abi ta ei vaja, kuid isik ei ole päris kindel, kas ta on ennast karuks, lõviks või päkapikuks joonud, tuleb ette võtta sõit kainenemiskambrisse. Esmalt tuleb menetlusruumis täita dokumendid. Tihtipeale on alkoholiga liialdanu aga vägijoogist nii nõrkenud, et joomamees või -naine tuleb otse kambrisse tassida. Sel juhul ei tule ka alkomeetrisse puhumisest midagi välja ja inimene saab heita kaineri põrandale kainestavale unele.