Škoda tuli Kossuliigale nimesponsorina appi

Rakvere Škoda esinduse üks juhatuse liikmetest Martin Tommula on ise aastaid kohalikus sarjas samanimelise meeskonnaga osalenud esiliiga tasemel ja korralduslikku poolt lähedalt näinud. Nüüd annab autofirma liiga peakohtuniku ja korraldaja Mikko Virkala käsutusse Škoda uue linnamaasturi mudeli Kamiq. Initsiatiiv koostööks oli lõpuks kahepoolne: ühelt poolt võistluste korraldaja, kellele kulud hakkasid päris valusalt enda rahakoti peale käima, sest näiteks kasutamisest tingitud isikliku auto amortisatsiooni ei kompenseerinud seni keegi, ja teiselt autoärimehed, kes nägid, kui suur selline korraldustöö on, ja kuna on plaanis Ida-Virumaa poole peale rohkem liikuda, panid nad õla alla ja nii saigi vastastikku kasulik koostöölepe teoks.